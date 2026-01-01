Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kartalkaya, 204 santimetre ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip. Diğer kayak merkezlerinde de yüksek kar kalınlıkları ölçülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Hakkari'de 146, Palandöken'de 135, Nemrut'ta 118, Sarıkamış'ta 115, Palandöken 2'de 100, Erciyes'te 80, Yıldızdağı ve Ergan'da 70, Uludağ ve Yıldıztepe'de 57, Gevaş Abalı'da 47, Kartepe'de 46, Yalnızçam'da 41, Kümbet'te 36, Akdağ'da 35, Yedikuyular'da 33, Ilgaz'da 25, Hazarbaba'da 24, Süleymaniye'de 22, Murat Dağı ve Haserek'te 19, Davraz'da 15, Elmadağ, Ovacık ve Mersivan'da 10 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.01.2026
|En düşük
|en yüksek
|Kartalkaya
|KY
|-19
|-10
|Keltepe
|KY
|-18
|-9
|Hakkari
|KKY
|-13
|-8
|Palandöken
|KY
|-10
|-6
|Nemrut
|KKY
|-6
|-4
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-4
|Palandöken 2
|KY
|-10
|-6
|Erciyes
|KY
|-8
|-5
|Yıldızdağı
|KY
|-8
|-8
|Ergan
|KKY
|-9
|-5
|Gevaş Abalı
|KY
|-5
|0
|Kartepe
|KY
|-11
|-7
|Yalnızçam
|KY
|-10
|-3
|Akdağ
|PB
|-10
|-8
|Ilgaz
|PB
|-19
|-8
|Murat Dağı
|HKY
|-14
|-11
|Haserek
|KKY
|-9
|-5
|Davraz
|PB
|-9
|-7
|Mersivan
|KY
|-6
|-3
|Kop
|KY
|-9
|-4