Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kartalkaya, 204 santimetre ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip. Diğer kayak merkezlerinde de yüksek kar kalınlıkları ölçülüyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Hakkari'de 146, Palandöken'de 135, Nemrut'ta 118, Sarıkamış'ta 115, Palandöken 2'de 100, Erciyes'te 80, Yıldızdağı ve Ergan'da 70, Uludağ ve Yıldıztepe'de 57, Gevaş Abalı'da 47, Kartepe'de 46, Yalnızçam'da 41, Kümbet'te 36, Akdağ'da 35, Yedikuyular'da 33, Ilgaz'da 25, Hazarbaba'da 24, Süleymaniye'de 22, Murat Dağı ve Haserek'te 19, Davraz'da 15, Elmadağ, Ovacık ve Mersivan'da 10 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.01.2026En düşüken yüksek
KartalkayaKY-19-10
KeltepeKY-18-9
HakkariKKY-13-8
PalandökenKY-10-6
NemrutKKY-6-4
SarıkamışKY-8-4
Palandöken 2KY-10-6
ErciyesKY-8-5
YıldızdağıKY-8-8
ErganKKY-9-5
Gevaş AbalıKY-50
KartepeKY-11-7
YalnızçamKY-10-3
AkdağPB-10-8
IlgazPB-19-8
Murat DağıHKY-14-11
HaserekKKY-9-5
DavrazPB-9-7
MersivanKY-6-3
KopKY-9-4
(KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı