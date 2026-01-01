Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Hakkari'de 146, Palandöken'de 135, Nemrut'ta 118, Sarıkamış'ta 115, Palandöken 2'de 100, Erciyes'te 80, Yıldızdağı ve Ergan'da 70, Uludağ ve Yıldıztepe'de 57, Gevaş Abalı'da 47, Kartepe'de 46, Yalnızçam'da 41, Kümbet'te 36, Akdağ'da 35, Yedikuyular'da 33, Ilgaz'da 25, Hazarbaba'da 24, Süleymaniye'de 22, Murat Dağı ve Haserek'te 19, Davraz'da 15, Elmadağ, Ovacık ve Mersivan'da 10 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.01.2026 En düşük en yüksek Kartalkaya KY -19 -10 Keltepe KY -18 -9 Hakkari KKY -13 -8 Palandöken KY -10 -6 Nemrut KKY -6 -4 Sarıkamış KY -8 -4 Palandöken 2 KY -10 -6 Erciyes KY -8 -5 Yıldızdağı KY -8 -8 Ergan KKY -9 -5 Gevaş Abalı KY -5 0 Kartepe KY -11 -7 Yalnızçam KY -10 -3 Akdağ PB -10 -8 Ilgaz PB -19 -8 Murat Dağı HKY -14 -11 Haserek KKY -9 -5 Davraz PB -9 -7 Mersivan KY -6 -3 Kop KY -9 -4

(KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)