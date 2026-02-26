Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 245, Ergan'da 240, Kartalkaya'da 235, Hakkari'de 202, Nemrut'ta 189, Sarıkamış'ta 175, Konaklı'da 170, Uludağ'da 168, Erciyes'te 166, Yıldız Dağı'nda 136, Murat Dağı'nda 116, Davraz'da 112, Yalnızçam'da 88, Çambaşı'nda 58, Denizli'de 41, Küpkıran'da 39, Akdağ'da 13, Keltepe'de 12, Kartepe'de, 10, Bozdağ'da ise 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKKY-4-2
ErganKKY-6-2
KartalkayaKY-9-5
HakkariKKY-10-3
NemrutKKY-1-1
SarıkamışKKY-50
Konaklı KKY-4-1
UludağKY-8-5
ErciyesKY-8-6
Yıldız DağıKY-4-4
Murat DağıKY-11-5
DavrazHFY-10-2
YalnızçamKKY-60
ÇambaşıKKY-7-6
DenizliKY-9-1
KüpkıranKKY-32
AkdağKY-6-4
KeltepeKY-85
KartepeKY-6-3
BozdağKY-40
(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HFK: Hafif kar yağışlı)
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
