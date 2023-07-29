Siirt'teki fırıncılar, kavurucu sıcağa aldırış etmeden 200 ila 250 derecelik sıcak önünde çalışarak ekmek çıkartıyor. Siirtli fırıncıların kavurucu sıcakta ekmek mesaisi devam ediyor. Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının en çok etkilediği kesim olan fırıncılar, büyük zorluklarla çalışmalarını sürdürüyor. Güneş altında termometreler 40 dereceyi aşarken fırıncılar ise yaklaşık 200 ila 250 derece sıcaklıkla mücadele ediyor. Geçimlerini sağlamak için çalışmaya mecbur olduklarını ifade eden Tarhan, özellikle yaz aylarında çok daha fazla zorlandıklarını ifade etti. 10 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Tarhan, 'Çırak olarak başladım şimdi usta olarak çalışıyorum. Yaz aylarının en sıcak günlerinde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. 200 ila 250 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Serinlemek için arada dışarı çıkar hava alırız. Elimizi yüzümüzü yıkarız, terimizi alırız. Bizim diğer usta gelir yerime 10 dakika çalışır. Diğer usta arkadaşla birbirimizi değiştiririz sık sık. Evliyim ve 2 çocuğum var. geçimimi bu meslekten sağlayarak çocuklarıma bakıyorum' dedi.

Kavurucu sıcakta zorlu ekmek mesaisi

SİİRT - Siirt'teki fırıncılar, kavurucu sıcağa aldırış etmeden 200 ila 250 derecelik sıcak önünde çalışarak ekmek çıkartıyor.

Siirtli fırıncıların kavurucu sıcakta ekmek mesaisi devam ediyor. Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının en çok etkilediği kesim olan fırıncılar, büyük zorluklarla çalışmalarını sürdürüyor.

Güneş altında termometreler 40 dereceyi aşarken fırıncılar ise yaklaşık 200 ila 250 derece sıcaklıkla mücadele ediyor.

Geçimlerini sağlamak için çalışmaya mecbur olduklarını ifade eden Tarhan, özellikle yaz aylarında çok daha fazla zorlandıklarını ifade etti.

10 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Tarhan, "Çırak olarak başladım şimdi usta olarak çalışıyorum. Yaz aylarının en sıcak günlerinde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. 200 ila 250 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Serinlemek için arada dışarı çıkar hava alırız. Elimizi yüzümüzü yıkarız, terimizi alırız. Bizim diğer usta gelir yerime 10 dakika çalışır. Diğer usta arkadaşla birbirimizi değiştiririz sık sık. Evliyim ve 2 çocuğum var. geçimimi bu meslekten sağlayarak çocuklarıma bakıyorum" dedi.