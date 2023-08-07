Üye Girişi
Haberler

Kavurucu sıcaklar Adıyaman'ı etkisi altına aldı

Güncel Haberler

Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da, vatandaşlar gölge yerlere kaçıyor. Eyyamı bahur sıcaklıklarının hakim olduğu Adıyaman'da, sıcaklıklara dayanamayan bir çok vatandaş parklara veya çay bahçelerine akın ederek burada serinlemeye çalışıyor. Boğucu sıcaklıklardan dolayı kimi vatandaşlar ise kendilerini suyla serinletmeye çalışıyor. Park ve bahçelerde oturarak zaman geçirmeye ve serinlemeye çalışan birçok vatandaş, hava sıcaklıklarından kaçmaya çalıştıklarını dayanılmaz bir sıcaklığın Adıyaman'ı etkisi altına aldığını söyledi.

Kavurucu sıcaklar Adıyaman'ı etkisi altına aldı

ADIYAMAN - Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da, vatandaşlar gölge yerlere kaçıyor.

Eyyamı bahur sıcaklıklarının hakim olduğu Adıyaman'da, sıcaklıklara dayanamayan bir çok vatandaş parklara veya çay bahçelerine akın ederek burada serinlemeye çalışıyor. Boğucu sıcaklıklardan dolayı kimi vatandaşlar ise kendilerini suyla serinletmeye çalışıyor.

Park ve bahçelerde oturarak zaman geçirmeye ve serinlemeye çalışan birçok vatandaş, hava sıcaklıklarından kaçmaya çalıştıklarını dayanılmaz bir sıcaklığın Adıyaman'ı etkisi altına aldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title