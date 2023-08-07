Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da, vatandaşlar gölge yerlere kaçıyor. Eyyamı bahur sıcaklıklarının hakim olduğu Adıyaman'da, sıcaklıklara dayanamayan bir çok vatandaş parklara veya çay bahçelerine akın ederek burada serinlemeye çalışıyor. Boğucu sıcaklıklardan dolayı kimi vatandaşlar ise kendilerini suyla serinletmeye çalışıyor. Park ve bahçelerde oturarak zaman geçirmeye ve serinlemeye çalışan birçok vatandaş, hava sıcaklıklarından kaçmaya çalıştıklarını dayanılmaz bir sıcaklığın Adıyaman'ı etkisi altına aldığını söyledi.

Kavurucu sıcaklar Adıyaman'ı etkisi altına aldı

ADIYAMAN - Kavurucu sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da, vatandaşlar gölge yerlere kaçıyor.

Eyyamı bahur sıcaklıklarının hakim olduğu Adıyaman'da, sıcaklıklara dayanamayan bir çok vatandaş parklara veya çay bahçelerine akın ederek burada serinlemeye çalışıyor. Boğucu sıcaklıklardan dolayı kimi vatandaşlar ise kendilerini suyla serinletmeye çalışıyor.

Park ve bahçelerde oturarak zaman geçirmeye ve serinlemeye çalışan birçok vatandaş, hava sıcaklıklarından kaçmaya çalıştıklarını dayanılmaz bir sıcaklığın Adıyaman'ı etkisi altına aldığını söyledi.