Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)
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KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDADüzce'de kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
Düzce'de kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kırmızı ışık ihlali yapan ciple otomobilin çarpıştığı, ters dönen cipin metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel