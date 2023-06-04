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Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)

Kavşakta otomobil ile cip çarpıştı; 1'i ağır, 6 yaralı (2)

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KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDADüzce'de kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Düzce'de kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kırmızı ışık ihlali yapan ciple otomobilin çarpıştığı, ters dönen cipin metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Güncel

Düzce Güncel Haberler

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