Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü

Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü

Güncel Haberler

Mersin'de hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı, yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ARAYA GİREN İSTERKEN BIÇAKLANDI

Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı. Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tarsus 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title