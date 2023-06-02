Kavgada Tabancayla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Erkan Taş, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca yaşam mücadelesi verdi ancak hayatını kaybetti.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Erkan Taş (26), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptakilerden birinin tabancayla açtığı ateşte boynundan vurulan Erkan Taş yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.