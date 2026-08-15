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Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

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ZONGULDAK’ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yunus Emre Çoşkun (20) tarafından bıçaklanan Celal Can Er (19) hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yunus Emre Çoşkun (20) tarafından bıçaklanan Celal Can Er (19) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Celal Can Er, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Yunus Emre Çoşkun'u konuşmak için okullar bölgesine çağırdı. Er ve arkadaşları iddiaya göre Çoşkun'u darbetmeye başladı. Bu sırada Çoşkun, yanında taşıdığı ekmek bıçağını çekerek Er'i yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Yunus Emre Çoşkun, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çoşkun, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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