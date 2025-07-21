Kavga Kanlı Bitti: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki kavgada bıçak ve tüfek kullanıldı. İki kişi yaralandı, birinin durumu kritik.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi tüfek ve bıaçkla yaralandı.

Kınık köyünde yaşayan S.S. (24), husumetlisi A.A. (24) ile köy meydanında tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, bıçakla S.S'yi sırtından yaraladı. S.S. de tüfekle A.A'yi sırtından ve bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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