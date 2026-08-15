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Düğün Eğlencesinde Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düğün Eğlencesinde Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir düğün eğlencesinde çıkan kavgada Emre Kurtcu, arkadaşı Menderes Dinçel tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. İkili arasında alkol sonrası bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kurtcu hastanede kurtarılamazken, Dinçel polise teslim oldu.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde düğün eğlencesinde çıkan kavgada Emre Kurtcu (31) arkadaşı Menderes Dinçel (39) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. Ortak arkadaşlarının düğün eğlencesine giden Emre Kurtcu ile arkadaşı Menderes Dinçel, burada birlikte alkol aldı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Menderes Dinçel, belinden çıkardığı bıçakla Emre Kurtcu'yu bıçakladı. Kurtcu, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kurtcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Kurtcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emre Kurtcu'nun cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüpheli Menderes Dinçel, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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