9 yaşındaki Berra'dan şehit ailelerine anlamlı bağış

RİZE'de boş kavanozla oluşturduğu kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını, şehit ailelerine bağışlayan 3'üncü sınıf öğrencisi Berra Şişman'a (9), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan anlamlı sürpriz yapıldı. Vakıf heyeti tarafından sınıfında ziyaret edilen Berra, Türk bayrağı, teşekkür plaketi ve bordo mavili formayla ödüllendirildi. Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Berra Şişman, "Başta şaşırdım ama yanıma geldiklerinde çok mutlu oldum. Aralarından en çok beğendiğim hediye Türk bayrağıydı. Ailem benimle gurur duydu" dedi.

Kentte yaşayan Nezir-Meryem Şişman çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 3'üncü sınıf öğrencisi Berra Şişman, yaşıtlarına örnek olacak bir davranışa imza attı. Evde atıl halde duran boş kavanozu kendisi için kumbaraya dönüştüren Berra, ailesiyle birlikte her gün evden çıkmadan önce harçlıklarından artırdığı paraları bu kavanoza biriktirmeye başladı. Yaklaşık 4 ayın sonunda kumbarası dolan Berra, biriktirdiği parayı şehitlerin ailelerine destek olmak amacıyla bağışlamaya karar verdi. Geçen ay ailesiyle kentteki banka şubesine giden Berra Şişman, gişede sıraya girerek kavanozdan çıkan parayı, şehit aileleri için açılan hesaba kendi elleriyle yatırdı. DHA'nın servis ettiği 'Kavanozda biriken iyilik' haberi sonrası harekete geçen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Trabzon Şubesi, anlamlı bağışa kayıtsız kalmadı. Vakıf üyeleri, küçük kızı eğitim gördüğü okulunda ziyaret etti. Sınıfa girerek sürpriz yapan vakıf heyeti, Berra'ya duydukları minneti ifade edip, Türk bayrağı ve üzerinde Türk bayrağı motifi bulunan teşekkür plaketi takdim etti. Heyet ayrıca, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel hediyesi olan Trabzonspor formasını da Berra'ya armağan etti.

'EN ÇOK TÜRK BAYRAĞINI BEĞENDİM'

Harçlıklarını şehit ailelerine bağışlaması duygusal anlara sahne olan ve sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Berra Şişman, "Başta şaşırdım ama yanıma gelince çok mutlu oldum. Bana çeşitli çeşitli hediyeler getirdiler. Aralarından en çok beğendiğim hediye Türk bayrağıydı. Plaketi de ben çok beğendim. Ailem de çok beğendi. Annem ve babam benle çok gurur duydu. Teşekkür ederim. Bu plaket ve Trabzonspor forması için başkana ve şehit ailelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KIZIMI VE BİZLERİ ÇOK ONORE ETTİLER'

Vakfın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Berra'nın babası Nezir Şişman da "Kızım kumbarasındaki biriktirdiği parayı şehit ailelerine bağışlayacağını söyledi. Birlikte giderek parayı kendi elleriyle bankaya yatırdı. Trabzon'daki Şehit Aileleri Derneği haberi izlemiş. Oradan kızıma, teşekkür etmek için Rize'ye geldiler. Dernek başkanı kızıma teşekkür etti. Beraberinde Trabzonspor'un başkanı hediyesini göndermiş, Trabzonspor forması gönderdi. Kızımı ve bizleri çok onore ettiler. Kızıma çeşitli hediyeler verdiler. Kızım çok mutlu oldu. Kızımın mutlu olması, bizim mutlu olmamız. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

