Haberler

Kavak'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Kavak'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın ikametinde 72 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve tarihi eser niteliği taşıyan 20 adet sikke ele geçirildi.

Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.

? Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şahsın ikametinde arama yaptı.

?Yapılan incelemelerde, 72 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve tarihi eser niteliği taşıyan 20 adet sikke bulundu.

?Malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki