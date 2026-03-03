Kavak'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu
Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın ikametinde 72 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı ve tarihi eser niteliği taşıyan 20 adet sikke ele geçirildi.
Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi.
? Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şahsın ikametinde arama yaptı.
?Yapılan incelemelerde, 72 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve tarihi eser niteliği taşıyan 20 adet sikke bulundu.
?Malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı.
Kaynak: AA / Gamze Gebesoy