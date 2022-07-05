Kavak'ta turizmi geliştirme çalışmaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavak'ta turizmi geliştirme çalışmaları

AA - Mustafa Günay - Güncel
 - Güncelleme:
Kavak'ta turizmi geliştirme çalışmaları

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak ilçesinde turizmin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak ilçesinde turizmin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Sarıcaoğlu, AA muhabirine, yerli ve yabancı turizmcilerinin ziyaret ettiği Kavak ilçesine son olarak Samsun'dan yerel turist kafilesi geldiğini söyledi.

Belediye olarak ilçenin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Sarıcaoğlu, "İlçemize gelen 25 kişilik kafile, Atatürk Parkı, Şelale Parkı gibi yerleri gezdi. Belediyemiz Kültür Basın Müdürü Mustafa Kemal Demiroğlu rehberliğinde tanıtım gezisi yaptırıldı." dedi.

Turizm kafile başkanı Nilüfer Serdaroğlu da Kavak'ta kültürel zenginlikler bulunduğunu dile getirerek, ilgisinden dolayı Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'na teşekkür etti.

AA / Mustafa Günay - Güncel

İbrahim Sarıcaoğlu turist Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title