Kavak'ta Lavanta Bahçesi ve Köy Müzesi Ziyareti
Samsun'un Kavak ilçesinde Kaymakam Taha Genç ve Belediye Başkanı Şerif Ün, kadın girişimci Özden Özçelik'in lavanta bahçesini ziyaret etti. Ayrıca, Kavak Yerel Eylem Grubu tarafından projelendirilen Göçebe Mahallesi Köy Müzesi de ziyarete açıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde Kaymakam Taha Genç ile Belediye Başkanı Şerif Ün, lavanta bahçesinde incelemede bulundu.
Bekdemir Mahallesi'nde kadın girişimci Özden Özçelik'e ait lavanta bahçesini ziyaret eden Genç ve Ün, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Töre, İlçe Müftüsü Yakup Belen, Kavak Yerel Eylem Grubu Müdürü Ebru Akman, Muhtarlar Derneği Başkanı Alper Demiroğlu, Bekdemir Mahallesi Muhtarı Seyit Esen de bulundu.
Göçebe Mahallesi Köy Müzesi'ne ziyaret
Samsun'un Kavak ilçesinde Kavak Yerel Eylem Grubu'nun LEADER tedbiri kapsamında projelendirdiği Göçebe Mahallesi Köy Müzesi ziyarete açıldı.
Kaymakam Taha Genç ve Belediye Başkanı Şerif Ün, Göçebe Mahallesi Köy Müzesi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.
Genç, müzenin düzenlenmesinde emeği geçen Kavak Yerel Eylem Grubu'na teşekkür etti.