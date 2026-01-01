Kavak'ta Kar Yağışı Güzellikler Oluşturdu
Samsun'un Kavak ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Etkili olan kar yağışı, ilçede güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar bu doğal güzelliklerin keyfini çıkarırken, kar yağışının bölgede yaratabileceği olumsuz etkiler de dikkate alınıyor.
Samsun'un Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ilçe beyaz örtüyle kaplandı.
Etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler de oluşturdu.
Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel