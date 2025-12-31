Haberler

Kavak'ta belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor

Kavak'ta belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor
Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, etkili kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

?İlçe genelindeki ana arterler ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüten ekipler, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yayaların ve sürücülerin güvenliğini sağladı.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekipleriyle sahada olduklarını belirterek, "Olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuz halindeyiz. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız ilçemizin dört bir yanında kesintisiz devam edecek." dedi.

