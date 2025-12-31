Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Ekipler, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kesici delici alet, keser, tüp, ısıtıcı ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Suçüstü yakalanan 3 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel