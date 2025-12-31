Haberler

Samsun'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Ekipler, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.

Samsun'un Kavak ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kesici delici alet, keser, tüp, ısıtıcı ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan 3 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

