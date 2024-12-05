Kavak'ta Gıda Zehirlenmesi: 100 İşçi Hastaneye Başvurdu
Samsun'un Kavak ilçesinde bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote yiyen yaklaşık 100 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. İşçilerin çoğu tedavi sonrasında taburcu edilirken, bazıları hastanede gözlem altına alındı.
Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.
Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşçilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendiriliyor.