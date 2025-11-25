Haberler

Kavak'ta Geleneksel Kocabaş Turşusu Hazırlanıyor

Samsun'un Kavak ilçesinde kış hazırlıklarının vazgeçilmezi kocabaş turşusu, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Kavak Belediyesi, bu asırlık lezzeti yaşatmak ve tanıtımını yapmak için çalışmalara başladı.

Samsun'un Kavak ilçesinde kışın özellikle tirit yemeğinin yanında tüketilen asırlık lezzet kocabaş turşusu, kadınlar tarafından kazanlarda geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Kavak Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını yaşatmak amacıyla turşu üretimini geleneksel yöntemlerle gerçekleştiriyor.

Kış hazırlıklarının önemli parçası olan ve kırmızı kocabaş pancarından yapılan turşu, özellikle bölgenin meşhur kış yemeği tiritin yanında sofralarda oldukça rağbet görüyor.

Belediye Başkanı Şerif Ün'ün talimatıyla kocabaş turşusunun üretim süreci kış öncesi başladı.

Yöresel mutfakta büyük bakır kazanlarda 4 kadın tarafından geleneksel tekniklerle hazırlanan turşular, ilçeyi ziyaret eden misafirlere ikram edilerek Kavak'ın gastronomik değerinin tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor.

Başkan Ün, kocabaş turşusunun Kavak'ın asırlık lezzeti olduğunu belirterek, "Amacımız, bu kültürel mirası yaşatmak, kadın emeğini desteklemek ve tirit yemeğimizin yanındaki bu özgün tadı, bakır kazanların otantik lezzetiyle tüm misafirlerimize sunarak tanıtımımıza katkı sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
