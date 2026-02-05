Haberler

Kavak'ta Atatürk Parkı belediye tarafından yenilendi

Kavak Belediyesi, Atatürk Parkı'nda eskiyen oyuncakları yeni nesil oyun gruplarıyla değiştirdi ve vatandaşlar için konforlu oturma alanları oluşturdu. Belediye Başkanı Şerif Ün, çalışmaların çocuklar ve ilçe sakinleri için yapıldığını vurguladı.

Kavak Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışma doğrultusunda, park içindeki eskiyen oyuncaklar yeni nesil oyun gruplarıyla değiştirildi, vatandaşlar için konforlu oturma alanları oluşturuldu.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğu ve ilçe sakinlerinin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

Parkın modern bir görünüme kavuştuğunu vurgulayan Ün, "Atatürk Parkı'mızı çocuklarımız için yepyeni oyun gruplarıyla, büyüklerimiz için ise konforlu oturma alanlarıyla yeniledik. Kavak'ın neşesi de huzuru da daim olsun. Her şey vatandaşlarımız için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel
