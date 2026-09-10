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Kavak'ın yöresel ürünleri YEGFEST 2026'da tanıtıldı

Kavak'ın yöresel ürünleri YEGFEST 2026'da tanıtıldı
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Samsun'un Kavak ilçesinin yöresel ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen YEGFEST 2026'da tanıtıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinin yöresel ürünleri, Tarım ve Orman Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen YEGFEST 2026'da tanıtıldı.

Türkiye'nin 60 ilinden 155 yerel eylem grubunun katıldığı festivalde, kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile yerel üreticiler bir araya geldi.

Festivalde Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) standını ziyaret eden katılımcılara, ilçenin yöresel ürünleri ile kadın üreticilerin hazırladığı ürünler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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