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Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda Bayrak Sergisi Düzenlendi

Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda Bayrak Sergisi Düzenlendi
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Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kavak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen bayrak sergisine çok sayıda katılımcı iştirak etti. Sergi, yarın da açık kalacak.

Samsun'un Kavak ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kavak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan bayrak sergisine Kaymakam Taha Genç, Belediye Başkanı Şerif Ün, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerce çizilen ve yapılan bayraklar sergilendi.

Serginin yarında açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel

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