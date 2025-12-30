Haberler

Tokat'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kesmeye çalıştığı kavak ağacının altında kalan 57 yaşındaki Cevdet Öztürk yaşamını yitirdi. Olay, Yalı köyünde meydana gelirken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yalı köyünde yaşayan Cevdet Öztürk'ün (57) kendisine ait arazide kesmeye çalıştığı kavak ağacı üzerine devrildi.

Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Öztürk'ün cenazesi, Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar