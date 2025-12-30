Tokat'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde, kesmeye çalıştığı kavak ağacının altında kalan 57 yaşındaki Cevdet Öztürk yaşamını yitirdi. Olay, Yalı köyünde meydana gelirken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yalı köyünde yaşayan Cevdet Öztürk'ün (57) kendisine ait arazide kesmeye çalıştığı kavak ağacı üzerine devrildi.
Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Öztürk'ün cenazesi, Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel