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İsrail'de geçici Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman arasında, Binyamin Netanyahu hükümetinin muhalefet liderlerinin telefonlarını dinlettiği ve haklarında istihbarat topladığı yönündeki iddialar nedeniyle tartışma yaşandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Liberman, Netanyahu ve Katz'ın, dış istihbarat servisi Mossad, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve diğer güvenlik kurumlarını muhalefet liderlerinin telefonlarını dinlemek ve haklarında istihbarat toplamak için kullanmış olabileceğine şaşırmayacağını söyledi.

Liberman, Netanyahu hükümetini kastederek "Bunlar raydan çıkmış insanlar." ifadelerini kullandı.

Katz ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Liberman'ı "boş tehditler savurarak" mevcut hükümeti hedef almakla suçladı.

Katz, Liberman'ın İran'a yönelik saldırılara karşı çıktığı gibi Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nde "güvenlik bölgesi" adı altında işgal ettikleri alanlardan çekilmeyi de savunduğunu iddia etti.

Arap partilerinin muhalefet bloğunun kuracağı hükümete destek verebileceğine dair tartışmalara atıf yapan Katz, Liberman için "Mansur Abbas ve Ahmed Tibi'ye layık bir ortak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA