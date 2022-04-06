Katre-i Aşk isimli çini sergisi açıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, öğretici Figen Sarnıç ve kursiyerlerin katılımı ile açılan sergide 100'ün üzerinde eser yer alıyor. Kursiyerleri başarılarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizde kurs eğitmenimiz Figen Sarnıç ile ilk kez çini atölyesiyle tanışan 15'i çocuk 50 kursiyerimizin eserlerinin yer aldığı Katre-i Aşk isimli sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Birbirinden güzel bu eserleri merkezimizde görebilirsiniz" dedi.

Kursun yaklaşık 4 ay önce başladığına dikkat çeken öğretici Figen Sarnıç ise bu yıl ilk kez çini ile tanışan 50 kursiyerin çok başarılı bir dönem geçirdiğini ve 100'ün üzerinde eser ortaya koyduğunu ifade etti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya katkılarından dolayı teşekkür eden öğretici Figen Sarnıç, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezini tamamen kültür ve sanata ayırarak bu şehre büyük katkılar sağladığını ifade etti.

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