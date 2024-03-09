Katmandu'da Maha Shivaratri Festivali Kutlandı

KATMANDU, 9 Mart (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da Maha Shivaratri Festivali'ni ya da diğer adıyla Shiva'nın Büyük Gecesi'ni insanlar büyük bir coşkuyla kutladı.

Hinduizm inanışına göre, her yıl Şubat ve Mart ayları arasında Tanrı Shiva'nın onuruna kutlanan bu önemli festival, yaşamda ve dünyada "karanlığın ve cehaletin üstesinden gelmenin" hatırlanmasını ifade ediyor.