Ameliyat ile yüzünü değiştiren firari cinayet zanlısı 7 yıl sonra yakalandı

2010 yılında cinayete karışan Barış Mirza, 7 yıl firari kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Kimliğini değiştirerek giriş yaptığı tespit edilen Mirza tutuklandı.

Ankara'da 2010 yılında öldürülen bir kişinin katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak yurt dışında bulunan Barış Mirza, ülkeye girişinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar kısım ekipleri, 29 Ekim 2010'da Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 28 kurşunla taranan otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in (26) katil zanlılarını azmettiren ve 7 yıldır firari olarak Gürcistan'da yaşadığı tespit edilen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisini aldı.

Ekipler, Mirza'nın ameliyat ile yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiğini, kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Ekiplerin titizlik çalışması sonucu gözaltına alınan Mirza'nın, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra saç ekimi yaptırdığı, yüzünü değiştirerek kendisini kardeşine benzettiği ve kardeşinin kimliğini kullanarak ülkeye girişinin ardından kaçmayı sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
