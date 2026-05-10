Haberler

Katar ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları "bölgedeki gelişmeleri" görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerdeki son gelişmeleri ve bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabaları değerlendirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerdeki son gelişmeleri ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile cumartesi akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ile bu yöndeki adımların desteklenmesi ve güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin durumu ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak, gerilimi azaltmaya yönelik çabaları masaya yatırdı.

Al Sani, tüm tarafların arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekerek, bunun krizin temel nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasına imkan sağlayacağını ve yeniden gerilimi önleyecek kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru

Çok sinirlendi! Sergen'i çıldırtan soru
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Muhtardan sıra dışı etkinlik! "Leopar Gecesi" büyük ses getirdi