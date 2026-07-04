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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, ikili işbirliği, Suriye’deki son gelişmeler ve bölgesel konuları ele aldı. Katar, Suriye’nin birliği ve egemenliğine desteğini yineledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Katar ile Suriye arasındaki ikili işbirliği ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ile Suriye'deki son gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren çeşitli bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede Al Sani, ülkesinin Suriye'nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığına verdiği desteği yineleyerek, Suriye halkının onurlu bir yaşam sürme, kurumlara ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet inşa etme yönündeki meşru beklentilerini desteklediklerini ifade etti.

Al Sani ayrıca Katar'ın, Suriye'de yeniden imar, kalkınma ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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