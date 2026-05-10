Katar Başbakanı Al Sani, Pakistan Başbakanı Şerif'le bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesi değerlendirildi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan'ın ABD-İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik sürdürdüğü arabuluculuk çabaları da ele alındı.

Al Sani, Pakistan'ın krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk girişimlerine tam destek verdiklerini ve kalıcı barış için tüm tarafların müzakere sürecine katkı sunmasının önemini vurguladı.