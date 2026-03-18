Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırılarının engellendiğini duyurdu

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırılarını başarılı bir şekilde engellediklerini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise güvenlik tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, halkı evde kalmaya çağırdı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Katar'ı hedef alan füze saldırılarını engelledi." ifadesi yer aldı.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise güvenlik tehdidinin yüksek seviyede olduğu duyurusu yapıldı, kamu güvenliğini sağlamak için herkesin evde kalması gerektiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

İran'dan tüm dünyaya bir çağrı var: Daha yeni başladı...
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi