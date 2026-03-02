Katar: İran'dan gelen iki SU-24 uçağı, 7 balistik füze ve 5 İHA'yı düşürdük

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü, ayrıca hava savunma sistemleri tarafından 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı girişiminin tespit edilmesinin hemen ardından operasyon planı doğrultusunda gerekli karşılığın verildiği belirtildi.

Açıklamada, İran'dan geldiği ifade edilen iki SU-24 tipi uçağın düşürüldüğü, hava savunma sistemleri aracılığıyla 7 balistik füzenin hedeflerine ulaşmadan imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca Katar Emiri Hava Kuvvetleri ile Katar Emiri Deniz Kuvvetleri tarafından 5 İHA'nın da etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Söz konusu hava unsurlarının ülke genelinde çeşitli bölgeleri hedef aldığı ifade edilen açıklamada, tüm füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce düşürüldüğü vurgulandı.

Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini ve topraklarını korumaya yönelik tam kapasite ve hazırlığa sahip olduğunu belirterek herhangi bir dış tehdide karşı kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlar, ülkede yaşayanlar ve ziyaretçilere sakin olmaları, güvenlik makamlarının talimatlarına uymaları, söylentilere itibar etmemeleri ve yalnızca resmi kanallardan yapılan açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulunuldu.