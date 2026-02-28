Haberler

Katar, Kuveyt ve BAE hava sahası geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Güncelleme:
Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından hava sahalarını geçici olarak uçuşlara kapatmış olduğunu duyurdu. Kararın, bölgedeki güvenliği sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahalarının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Katar Sivil Havacılık İdaresi, hava sahasında sivil uçuş trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara işaret edilerek kararın, bölgede yaşanan son gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın tüm uçuşların güvenlik ve emniyetini en üst düzeyde sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.

Yetkililer, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini, yeni durumlara ilişkin bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri Genel Sivil Havacılık Otoritesi'nden benzer bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre BAE hava sahası geçici ve kısmi olarak kapatıldı.

Yetkililer, bölgedeki durumun tırmanması nedeniyle güvenliği sağlamak için kısıtlamalar uygulandığını açıkladı.

Kuveyt

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi de hava sahasının uçuş trafiğine geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
