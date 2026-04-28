Katar: Körfez ülkeleri istişare toplantısında Hürmüz Boğazı ve bölgesel kriz ele alınacak

Katar, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü istişare toplantısında ana gündem maddesinin Hürmüz Boğazı meselesi ve bölgesel kriz olacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmeleri, Hürmüz Boğazı meselesi ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Körfez ülkelerinin mevcut bölgesel kriz ve güvenlik tehditlerini ele almak üzere olağanüstü toplanacağını aktaran Ensari, özellikle Hürmüz Boğazı ve bölgesel gelişmelerin zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Ensari, KİK üyesi ülkeleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Umman'ın bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı olağanüstü istişare toplantısı için bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldiğini ve zirvede bölgesel gelişmeler, güvenlik tehditleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların deniz taşımacılığı ile küresel tedarik zincirlerine etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirileceğini söyledi.

"Hürmüz'ün koşulsuz açılması çağrısı"

Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin aksamasına ilişkin uyarılarda bulunan Ensari, bunun küresel ticaret, enerji güvenliği ve tedarik zincirleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler doğurduğunu vurgulayarak "Enerji ve gıda güvenliği herhangi bir hesapsız macerayı kaldırmaz." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın siyasi veya askeri "baskı aracı" olarak kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu dile getiren Ensari, Katar'ın bu tutumunu krizin başından itibaren açık şekilde ortaya koyduğunu hatırlattı.

Bölgedeki savaşın deniz trafiğinde yaşanan aksaklıkların temel nedeni olduğunu kaydeden Ensari, tüm taraflara Hürmüz Boğazı'nın derhal ve koşulsuz şekilde yeniden açılması çağrısında bulundu.

Katar'ın İran ile gerilimin tırmandırılmasına karşı olduğunu, Körfez ülkelerinin kriz öncesinde de diplomatik yollar ile çözüm aradığını anımsatan Ensari, "Körfez'de İran'a karşı önceden planlanmış bir tırmanma yaklaşımı olduğu iddiasını kabul etmiyoruz." dedi.

Krizin çözümünde diplomatik yolların tek seçenek olduğunu dile getiren Ensari, "Başından bu yana tutumumuz nettir; tüm anlaşmazlıklar müzakereyle ve diplomasi ile çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

"Pakistan'ın arabuluculuğunu destekliyoruz, diplomasi dışında başka bir çözüm yolu yok"

Pakistan ile tam koordinasyon içinde çalıştıklarını ve İslamabad yönetiminin bu süreçte "önemli ve yapıcı" bir rol üstlendiğini ve mevcut arabuluculuk mekanizmasının yeterli olduğunu ifade eden Ensari, Katar'ın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yoğun diplomatik temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının devam etmesi için yürütülen arabuluculuk çalışmalarına da değinen Ensari, Katar'ın bu süreçteki rolünün devam ettiğini vurgulayarak, "Gazze'deki arabuluculuk çabalarımız hiçbir şekilde durmayacak ve Mısır ve Türkiye ile tam koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Gazze'deki müzakerelerde bir ivme olduğunu dile getiren Ensari, sahadaki ekiplerin aktif şekilde çalıştığını ve ortaya atılan iddiaların aksine Katar'ın arabuluculuk rolünün etkilenmediğini söyledi.

Bölgedeki krizin ekonomik etkilerine de dikkati çeken Ensari, mevcut durumun küresel ekonomide belirsizliği artırdığını ve istikrarı tehdit ettiğini, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji arzı ve küresel ticaret üzerinde doğrudan etkiler yarattığını ve bu durumun hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurguladı.

Ensari, "Önceliğimiz savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı çözümün müzakere masasında sağlanmasıdır. Bölgenin yeni bir çatışma döngüsüne girmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar'ın, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü uluslararası çabayı desteklediğini tekrarlayan Ensari, "Boğazın açılması bir tercih değil, zorunluluktur ve bu adım gecikmeden atılmalıdır." dedi.

Katar'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini hatırlatan Ensari, İsrail'in bu ülkedeki ihlallerini kınayarak, ateşkes şartlarına tam uyulması çağrısı yaptı.