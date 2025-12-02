Katar: İsrail ve Hamas Arasında Yeni Bir Müzakere Aşamasını Başlatmayı Umuyoruz, Gazze'de Ateşkes İhlalleri Endişe Verici

(ANKARA) - Katar, İsrail ile Hamas arasında devam eden dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlanmasını ve kısa süre içinde yeni bir müzakere aşamasına geçilmesini umduklarını açıkladı. Katar, ayrıca Gazze'deki ateşkes ihlallerinin endişe verici düzeyde olduğunu belirtti. İsrail ise bugün Gazze ve Batı Şeria'da bir dizi yeni saldırı gerçekleştirdi. Batı Şeria'daki saldırılarda iki çocuk öldü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid Ensari, Katar'ın Gazze konusunda arabuluculuk çabalarının sürdüğünü belirterek, "Tarafları çok yakında ikinci aşamaya geçmeye zorlamamız gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Doha yönetimi, 10 Ekim'de varılan ateşkesin çökmesini engellemek için taraflarla teması sürdürdüklerini duyurdu ve Gazze'deki ateşkes ihlallerinin endişe verici düzeyde olduğunu belirtti.

Katar'dan gelen açıklamayla eş zamanlı olarak İsrail güçleri Refah bölgesinde yoğun hava saldırıları düzenledi ve Han Yunus'un doğusunda ağır topçu bombardımanı gerçekleştirdi. İsrail ayrıca Gazze şehir merkezinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerindeki evleri hedef aldı. Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin düzenlediği iki ayrı saldırıda Filistinli iki çocuk öldürüldü.

Hebron'da öldürülen 17 yaşındaki Tarık Muhammed ez-Zuhayyer'in bir askeri bıçaklamaya çalıştığı iddia edildi ancak olay bağımsız şekilde soruşturulmadı. Yaralanan genç kentin iç kesimlerine kaçtıktan sonra bir araçta bulunarak öldürüldü ve cenazesi de yakınlarına teslim edilmedi. Ramallah'ta da 18 yaşındaki Raslan Asmar'ın askerler tarafından gözaltına alındığı, yere yatırıldıktan sonra vurulduğu ve kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrailli iki rehinenin naaşı bekleniyor

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'de kalan iki İsrailli esire ait olabileceği düşünülen bulguların İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nde incelenmek üzere teslim alınacağını duyurdu.

Gazze'de ilan edilen ateşkesin sahada neredeyse her gün ihlal edildiği belirtiliyor. Gazze Hükümet Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim'den 29 Kasım'a kadar ateşkesi en az 591 kez ihlal etti; hava, topçu saldırıları ve ateş açılması nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail ayrıca Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlamayı, evleri ve altyapıyı hedef almayı sürdürüyor.

Ateşkesin yedinci haftasında sağlık sistemi çökme noktasına gelirken, BM mevcut durumu "felaket" olarak niteledi. Gazze'de hastanelerin yarısından azı sınırlı kapasiteyle çalışabiliyor; bazı hastaneler kapasitesinin üç katı hasta kabul ediyor. Temel ilaçların yarısından fazlasının, tıbbi malzemelerin ise büyük bölümünün tükendiği belirtiliyor. İnsan hakları örgütleri, 2023 yılının ekim ayından bu yana yaklaşık bin sağlık çalışanının İsrail güçlerince öldürüldüğünü, en az 25 sağlık personelininse hiçbir suçlama yöneltilmediği halde İsrail hapishanelerinde tutulduğunu belirtiyor.