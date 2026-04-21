Katar: "İslamabad Görüşmeleri Öncesi Tüm Taraflarla Temas Halindeyiz"

(ANKARA) - Katar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ABD- İran görüşmeleri öncesinde, ABD ve bölge ülkeleri dahil tüm taraflarla temas halinde olduğunu açıkladı, müzakerelere ilişkin "başarısızlık" değerlendirmelerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, İslamabad'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler öncesinde ABD dahil tüm taraflarla diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Ensari, Doha'nın siyasi bir çözüme katkı sağlaması halinde arabuluculuk rolünü etkin şekilde sürdürebileceğini belirtti.

Ensari, ABD-İran görüşmelerine ilişkin, "Müzakerelerin başarısızlığından bahsetmek istemiyoruz. Tüm dünya bu süreci destekliyor, biz de destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin de farklı taraflarla günlük temas halinde olduğunu aktaran Ensari, mevcut gerilimin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir boyut taşıdığını söyleyerek "Hürmüz Boğazı krizinin tek bir ülkenin sorumluluğunda olmadığını" vurguladı.

Ensari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının krizi bölgesel bir sorun olmaktan çıkararak küresel bir krize dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

