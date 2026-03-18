Katar: İran'ın Ras Laffan'a saldırısı tehlikeli bir tırmanış ve egemenliğin açık bir ihlalidir

Katar, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düzenlediği saldırıyı 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirerek saldırıyı kınadı ve uluslararası toplumdan gerekli önlemleri almasını istedi.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne düzenlediği saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, söz konusu saldırının tesislerde büyük hasara yol açan yangınlara neden olduğu belirtilerek, bunun tehlikeli bir tırmanış olduğu, ülkenin egemenliğine açık bir ihlal teşkil ettiği ve ulusal güvenliği ve bölgesel istikrarı doğrudan tehdit ettiği belirtildi.

Katar'ın savaşın başlangıcından bu yana tarafsız kalmaya özen gösterdiği ve herhangi bir gerilime dahil olmamaya çalıştığı, buna rağmen İran tarafının Katar'ı ve komşu ülkeleri hedef almaya devam ettiği, bunun bölgesel güvenliği zayıflatan ve uluslararası barışı tehdit eden sorumsuz bir yaklaşım olduğu kaydedildi.

Katar'ın daha önce defalarca İran topraklarındaki tesislerin dahil sivil tesisler ile enerji altyapılarının hedef alınmaması çağrısında bulunduğu, İran'ın izlediği tırmandırıcı politikaların bölgeyi uçuruma sürüklediği ve krize taraf olmayan ülkeleri de çatışma ortamına çektiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararının ihlali olduğu belirtilerek, BMGK'ya uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu üstlenmesi ve bu tür ciddi ihlalleri durdurmak için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Katar'ın, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu vurgulanarak, ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve vatandaşları ile topraklarında yaşayanların emniyetini korumak için gerekli tüm tedbirleri almaktan çekinmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
