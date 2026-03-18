Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi "istenmeyen kişi" ilan etti

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliği'nde görevli güvenlik ve askeri ataşeleri istenmeyen kişi ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını talep etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, İran'ın Doha Büyükelçiliğine bir muhtıra vererek, elçilikte görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi ve bu iki ataşenin çalışanlarını istenmeyen kişi ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istediği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
