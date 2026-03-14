Katar İçişleri Bakanı Al Sani, gıda, su ve ilaç stoklarının yeterli düzeyde olduğunu açıkladı

Katar İçişleri Bakanı Halife Al Sani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ülkedeki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu ve temel ihtiyaçların yeterli seviyede stoklandığını duyurdu. Ayrıca, ülkede güvenliğin önceliklerinin başında olduğunu vurguladı.

Katar İçişleri Bakanı Halife bin Hamed bin Halife Al Sani, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan bölgesel çatışmada ülkede güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu belirterek, gıda, su ve ilaç stoklarının yeterli düzeyde bulunduğunu duyurdu.

Katar Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Al Sani, ülke genelinde güvenliğin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, gıda, su ve ilaç stoklarına ilişkin bilgi verdi.

Al Sani, "Katar topraklarında yaşayan herkesin güvenliği kırmızı çizgimiz ve önceliğimizdir. Ülkemizin istikrarını garanti altına alacak hiçbir önlemi almaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Katar'a yönelik saldırılarla ilgili Al Sani, 600'den fazla noktada şarapnel parçalarını içeren 5 binden fazla olay ihbarıyla ilgilendiklerini belirtti.

Al Sani, ülkedeki gıda stoğunun 18 aya, su rezervinin ise 4 aya çıkarıldığını ifade ederek, ek tedarik hatlarının da açık tutulduğuna dikkati çekti.

Sağlık sektöründe temel ilaçlarda 9 ay, tıbbi malzemelerde ise 10 ay kadar yetecek stok bulunduğu bilgisini veren Al Sani, sayısı 26'yı aşan yaralıların tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Çevre güvenliği ve ulaşım konularına da değinen Al Sani, hava kalitesi ile deniz suyunun sürekli izlendiğini ve herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını bildirdi.

Al Sani, tahliye operasyonları kapsamında Hamad Uluslararası Havalimanı üzerinden 7 binden fazla yabancı ülke vatandaşının ayrıldığını ve süreçlerin koordineli şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Ahmed Khalifa
