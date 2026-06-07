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Katar, bölgesel gerginliğin yeniden tırmanmasıyla birlikte hava sahasını kapattığı iddialarını yalanladı

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Katar, İran-İsrail gerilimi sonrası sosyal medyada yayılan hava sahasının kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Katar, İran ile İsrail arasında yeniden tırmanan gerilimin ardından sosyal medyada çıkan hava sahasının kapatıldığı ya da uçuşların askıya alındığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamayla, İsrail ile İran arasında tansiyonun yeniden yükselmesiyle sosyal medyada dolaşan haberlere açıklık getirildi.

Açıklamada, Katar hava sahasının kapatılmadığı ya da uçuşların askıya alınmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
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