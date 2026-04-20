Katar Emiri, Ürdün Veliaht Prensi'yle bölgesel gelişmeleri ele aldı

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah ile bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Veliaht Prens Hüseyin, görüşmede bölgede istikrarın sağlanması amacıyla kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılması için diplomatik çabaların artırılmasının önemine işaret etti.

Ürdün'ün, Katar'ın güvenliği ve egemenliğine yönelik tehditlere karşı tam destek ve dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Prens Hüseyin, ülkesinin Katar'a yönelik saldırıları kınadığını yineledi.

Katar Emiri Temim ise Ürdün'ün Katar'a yönelik destek ve dayanışmasını takdir ettiklerini belirtti.

Taraflar, bölgesel gelişmeler karşısında koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, bunun gerilimin azaltılmasına ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bunun geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.