Katar Emiri Şeyh Temim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bölgesel gelişmeleri görüştü
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ele alındı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Emir Temim ile Bin Selman, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalar ve bölgesel istikrarı güçlendirecek siyasi çözümler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Ali Altunkaya