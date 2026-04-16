Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'da Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Doha'da bir araya gelerek Orta Doğu'daki gelişmeler ve bölgedeki güvenlik konularını ele aldı. Taraflar, gerilimin azaltılması ve diplomatik diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgedeki son durum ele alındı.

Görüşmede, Şeyh Temim, Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik diyaloğun güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Şerif ise Katar ve bölge ülkelerini hedef alan saldırıları kınadığını vurgulayarak, Pakistan'ın Doha ile tam dayanışma içinde olduğunu ve Katar'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için attığı tüm adımları desteklediğini ifade etti.

Taraflar, bölgedeki gerilimin azaltılması sürecinin desteklenmesi ve uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, özellikle hayati deniz geçiş yolları üzerinden enerji tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanlarına giren güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, mevcut gelişmelerin bölge güvenliği ve istikrarına etkileri çerçevesinde koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda taraflar mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin de ele alındığı görüşmeye, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da yalnız yaşayan kadın boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı

Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Tabut başında fenalaştı
İran'da ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi

Komşu ülkeden tarihi karar
Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım

Bir tehdit daha! Öğrencinin ses kaydını dinleyen polis harekete geçti
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor

Türkiye'den tehditlere karşı yeni hamle! MSB, o iddiaları doğruladı