İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, Katar Emiri'yle görüştü

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi kabul ederek ikili ilişkileri güçlendirme ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Umman'ın ardından Katar'da temaslarda bulunan Laricani, Emir Temim ile görüştü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, salı günü, Umman'da Sultan Heysem bin Tarık ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Husilerin (Ensarullah Hareketi) Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya gelmişti.

