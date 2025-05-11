Katar Emiri, Hong Kong Baş Yöneticisi ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Katar ile Hong Kong arasındaki işbirliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.

Taraflar ayrıca, son gelişmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.