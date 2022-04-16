Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Haberler

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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

AA - Serdar Bıtmez - Güncel
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Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Al Sani, İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ele almak üzere Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi ve Filistin Sivil İşleri Başkanı Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde ülkesinin Filistin davası ve Filistin halkının haklarına desteklerini teyit eden Al Sani, Katar olarak İsrail güçlerinin gerginliği artıran uygulamalarını kınadıklarını belirtti.

Al Sani, Filistin'de tansiyonun düşmesi ve sükunet için çalışmak gerektiğinin altını çizdi.

Filistin Sivil İşleri Başkanı eş-Şeyh ve Ürdünlü Bakan Safedi, Katar'ın Filistin davasına verdiği destekleri takdir etti.

İsrail polisi, dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında Filistinli gençlere müdahale etmiş, olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, 400 kişi de gözaltına alınmıştı.

AA / Serdar Bıtmez - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, İsrail, Katar, Güncel, Haberler

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