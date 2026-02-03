Haberler

Katar: Refah Sınır Kapısı kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar, Gazze'nin Refah Sınır Kapısı'nın sürekli ve kısıtlama olmaksızın açık kalması gerektiğini belirtti. Sınır kapısının açılması, insani yardım ve sağlık konusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Katar, Gazze'nin dünyaya açılan noktası Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalması gerektiğini belirtti.

Refah Sınır Kapısı, yaklaşık 2 yıl aradan sonra dün, sınırlı olarak ve sıkı kısıtlamalarla da olsa yeniden giriş-çıkışlara açıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın geçişlere açılmasının, özellikle insani yardım ve sağlık konusunda sivillerin yaşadığı trajediye çözüm bulma yolunda atılmış doğru bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve insani yardımın Gazze'ye sürekli ve engelsiz şekilde girmesi gerektiği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'nın da kısıtlama olmaksızın ve sürekli açık kalması gerektiği vurgulandı.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı ve 2 yıl süren soykırımın bir parçası olarak Mayıs 2024'ten beri Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında sınır kapısını yeniden açması gerekiyordu ancak bu taahhüdünü yerine getirmedi.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, İran'la İstanbul'da masaya oturuyor
10 kişi öldüğü kazada kahreden '4 gün' detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi

10 kişinin öldüğü olayda "4 gün" detayı! Aileler fenalık geçirdi
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, İran'la İstanbul'da masaya oturuyor
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı