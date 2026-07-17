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Katar'da güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evde kalma uyarısı

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Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları veya güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulundu. Tehdit sona erene kadar açık alanlardan uzak durulması istendi.

Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Ülkede güvenlik tehdidinin olduğu ve vatandaşların evlerinde kalmaları veya güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunulduğu açıklamada, tehdit sona erinceye kadar vatandaşların açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Kısa süre önce İran saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalmış, Kuveyt'te de insansız hava araçları (İHA) ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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