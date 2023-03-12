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Katar'dan gönderilen konteyner evleri taşıyan gemi, İskenderun Limanı'na geldi

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Katar'dan gönderilen konteyner evleri taşıyan gemi, İskenderun Limanı'na geldi

KATAR hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana yanaştı.

KATAR hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana yanaştı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için hazırlanan yaşam konteynerleri depremzedelerin geçici evleri olması için getirildi. Katar hükümeti tarafından gönderilen 522 yaşam konteynerini taşıyan MSC Caledonia II gemisi, İskenderun Assan Limanı'na yanaştı. 18 metrekare genişliğinde tek odalı yaşam konteynerlerinin içerisinde banyo, tuvalet, buzdolabı, ısıtma ve soğutma sistemi, çalışma masası ve sandalyesi ile yatak bulunuyor. Yaşam konteynerleri limana indirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla AFAD'a teslim edildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hatay Katar Güncel Haberler

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