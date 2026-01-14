Haberler

Katar: El-Udeyd Üssü'ndeki bazı personelin ayrılması bölgesel gerilimlerle bağlantılı

Güncelleme:
Katar Uluslararası Medya Ofisi, El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının bölgedeki gerilimler nedeniyle önleyici bir tedbir olduğunu duyurdu. Ülkede güvenliğin öncelikli olduğu vurgulandı.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrıldığına ilişkin medyaya yansıyan haberlere işaret edilerek, bu adımların mevcut bölgesel gerginliklere yanıt olarak atıldığı ifade edildi.

Katar'ın vatandaşlarının ve ülkede yaşayanların güvenliğini en yüksek öncelik olarak görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kritik altyapıların ve askeri tesislerin korunmasına yönelik gerekli tüm önlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin kamuoyunun yalnızca resmi ve yetkili kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

Uluslararası bazı haber kaynaklarında İran'ın, olası ABD müdahalesine karşı bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
